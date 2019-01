Licenciada en Filosofía, cuento con una amplia experiencia en el mundo editorial, en el que he tenido oportunidad de desarrollar mi perfil como editora, redactora y correctora. Me mantengo al día de las noticias y novedades relacionadas con el empleo y el ámbito laboral. También me interesan los temas de orientación académica y profesional para el desarrollo y construcción de perfiles laborales, así como las formas de reclutar talento y de demostrarlo.